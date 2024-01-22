Лавинную опасность спрогнозировали в Сахалинской области
В Сахалинской области 24 и 25 января ожидается ухудшение погодных условий в связи с прохождением циклона. В регионе прогнозируют лавинную опасность.
По данным сахалинского управления Росгидромета, в южных районах, на юге центральных районов Сахалина и в Южно-Сахалинске выпадет до 19 мм осадков. Местами ожидается очень сильный снег. Из-за метели видимость упадет до 500 м.
Скорость порывов ветра будет достигать 25–30 м/с. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.
Ранее в этот день во Владивостоке ввели свободное посещение школ для учеников младших классов из-за непогоды. Штормовое предупреждение действует 22 и 23 января. В регионе наблюдаются перебои в работе транспорта. В ночь на 23 января высота волн в заливе Петра Великого может достигнуть 6 м.