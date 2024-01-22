Около 150 самосвалов снега вывезли за ночь с улиц Ульяновска
Коммунальные службы Ульяновска ликвидируют последствия снегопада, который обрушился на город в минувшие сутки. Глава города Александр Болдакин дал поручение расчистить подходы к школам и сами территории учреждений образования, чтобы завтра, 23 января, они могли принять учеников. Сегодня, 22 января, занятия в ульяновских школах отменили.
Кроме того, коммунальщикам поручено уделить максимум внимания очистке пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Дороги первой и второй категорий были убраны минувшей ночью.
Ulpravda.ru пишет, что ночью на городские улицы вышли 90 спецмашин «Дорремстроя», 15 привлеченных самосвалов и погрузчиков от частных организаций. Из центра Ульяновска вывезли 145 самосвалов снега, против гололеда использовали 67 т песко-соляной смеси.
В дневные часы работы продолжают 70 спецмашин. Проезжую часть должны расширить на улицах Верхнеполевой, Радищева, Кузоватовской, Ефремова, Камышинской, Новокамышинской, Стасова, проспектах Генерала Тюленева, Врача Сурова и Академика Филатова. Снег вывезут с улиц Радищева, Репина, Гончарова и проспекта Созидателей.
Ранее в южных районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за прохождения циклона.