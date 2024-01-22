Жительница Хабаровска отдала мошенникам около 3 млн рублей
В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 49-летней женщины. Потерпевшая лишилась около 3 млн рублей.
По словам сотрудницы одного из учреждений здравоохранения, летом она увидела в интернете рекламу брокерской компании с предложением высокого дохода от инвестиций. Женщина откликнулась на объявление, вскоре с ней связался «менеджер». При этом телефон, с которого поступил звонок, был зарегистрирован в Великобритании. Собеседник стал убеждать хабаровчанку, что в его компании работают только профессиональные брокеры. Женщина стала переводить деньги по указанным реквизитам, рассчитывая получить доход.
Сначала потерпевшая «инвестировала» небольшие суммы. Вскоре она оформила несколько кредитов, а также обратилась за займами в микрофинансовые организации. Об этом сообщает ИА AmurMedia.
Мошенники прекратили общение, как только от хабаровчанки перестали поступать деньги. Тогда женщина обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
В Москве мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку. Женщина лишилась 10,5 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевшую, что ее счета находятся под угрозой, и она согласилась перевести средства на «специальный безопасный счет в Центробанке».