Foreign Affairs заявил о проигрыше Украины против тактики РФ применения дронов

Украинская армия проигрывает против новой российской тактики ведения боя беспилотниками, а также технологий производства дронов, систем РЭБ и российского военного производства. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs 22 января.

Автор материала Эрик Шмидт отмечает, что Россия скорректировала свою стратегию и теперь конфликт развивается в ее пользу. В первую очередь речь идет о значительном преимуществе РФ в области технологий по созданию и применению беспилотников. При этом «Киев потерял свои преимущества в войне беспилотников», указывает автор.

Российские военнослужащие, как утверждается в публикации, используют разведывательные дроны на большой высоте для обзора поля боя и идентификации целей, затем низколетящие, высокоманевренные FPV-дроны наносят высокоточные удары как по неподвижным, так и по движущимся целям. Уже после этого в дело вступает техника.

Также в материале упоминается использование комбинации дронов «Орлан-10» (разведывательный дрон) и «Ланцет» (ударный дрон) «для уничтожения всего: от дорогих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков». Автор статьи называет это «новым опасным дуэтом России», которому Украина не способна противостоять.

Не менее успешна российская армия в области технологий РЭБ, пишет Шмидт.

«В то время как команда «Орлан-Ланцет» стала решающей в бою, превосходные возможности России в области радиоэлектронной борьбы позволяют ей глушить и подменять сигналы между украинскими беспилотниками и их пилотами», — отмечает он.

Далее автор пишет, что, хотя небольшое количество американских истребителей F-16 должно прибыть на Украину в этом году, неясно, как «даже F-16 будут действовать в условиях активной радиоэлектронной борьбы и против ракет большой дальности, размещенных на российских самолетах».

Также подчеркивается, что российские войска «прощупывают слабые участки фронта» на Украине, а ВСУ в это время заняли позицию «активной обороны». Сдерживание российских атак «часто обходится дорогой ценой» для украинской армии, констатирует Шмидт.

Ранее, 18 января, отмечалось, что ВСУ больше не в состоянии эффективно использовать базовые гражданские беспилотники из-за того, что Россия обладает достаточно мощными средствами радиоэлектронной борьбы. Как писал Business Insider, ВСУ используют беспилотники и дроны гражданского назначения в зоне конфликта, модифицируя их под военные нужды.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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