Более 20 человек спасли из горящего многоквартирного дома в Твери
Крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Твери. Спасатели эвакуировали 23 человека, еще 15 жильцов покинули горящее здание самостоятельно.
«Тверские ведомости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщает, что пожар произошел в доме на Учительской улице поздним вечером 21 января. Возгорание возникло в холле на первом этаже, предположительно в колясочной.
С огнем боролись 32 человека и 11 единиц техники. Площадь возгорания составила 30 кв. м. К полуночи пожар ликвидировали. По предварительным данным, причиной случившегося стал поджог. Сейчас эта версия проверяется.
22 января сообщалось, что при пожаре в многоквартирном доме в Туле погиб пожилой мужчина. Пожарным удалось ликвидировать горение в течение примерно 20 минут. Во время тушения было обнаружено тело 64-летнего мужчины.