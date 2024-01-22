США получают выгоду он конфликта на Украине и признают это. Как отметил в разговоре с «Известиями» 22 января первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, США помимо прочего подчиняют себе экономику своих союзников.

Накануне специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер в колонке для издания The Hill признала, что Штаты извлекают выгоду от оказания помощи Киеву. По ее словам, США благодаря этому смогли модернизировать свой оборонно-промышленный комплекс.

«Мы об этом говорим два года. Говорим, что американский военно-промышленный комплекс на этом наживается, что они подчиняют при этом всю экономику и Европы, и всех страны НАТО — своих союзников. При этом, естественно, помимо ВПК еще есть вопросы, связанные с санкциями, которые направлены на поддержку интересов Соединенных Штатов Америки», — заявил Чепа.

Так, по словам депутата, цены на энергоносители в Европе значительно возрастают, а американские компании получают колоссальную прибыль.

Ранее, в декабре 2023 года, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин указала на то, что в Вашингтоне не заинтересованы в восстановлении мира на Украине.

В октябре того же года экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер отметил, что в 2022 году можно было бы положить конец украинскому конфликту, если бы не геополитические интересы. По словам Шредера, на мирных переговорах в турецком Стамбуле украинцы не согласились на мир, потому что им не разрешили США.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.