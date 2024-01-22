Проезжую часть на Шоссейной в Ростове расширят до четырех полос
В Ростове в 2024 году начнется разработка проекта реконструкции участка автодороги по улице Шоссейной, расположенной в районе залива Ковш. Об этом сообщили глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
В планах властей — расширение проезжей части до четырех полос и обустройство ливневок. С помощью ливневой канализации в мэрии хотят решить проблему с регулярным затоплением домов на Шоссейной.
Уже в феврале планируется заключить муниципальный контракт, пишет RostovGazeta. На подготовку документации выделили 9,8 млн рублей, она должна завершиться к апрелю 2025 года. К этому же времени необходимо получить положительное заключение на объект от экспертной организации.