Калужанина накажут за убийство перебегавшего дорогу лося
Житель Калужской области застрелил лося, который перебежал ему дорогу. Тушу животного позже обнаружили охотоведы. Мужчину накажут за незаконную охоту.
Как сообщает газета «Весть» со ссылкой на УМВД России по региону, инцидент произошел на территории Износковского района. Следствие установило, что мужчине перебежал дорогу лось. Не имея разрешения на отстрел животного, он выстрелил в сторону лося. Животное скрылось.
На следующий день калужанин вернулся на место происшествия и решил пройти по следу лося. Через несколько километров он попал в поле зрения охотоведов, которые к тому времени уже нашли убитое животное.
Мужчина признался в содеянном. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб от его действий оценили в 80 тыс. рублей.
В конце декабря сообщалось, что в Томской области охотничьи инспекторы начали применять квадрокоптеры для выслеживания браконьеров в лесах. Изображение с дронов поступает на пульт инспекторов. В случае выявления нарушения навстречу охотнику выдвигаются инспекторы на снегоходах.