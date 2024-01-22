Мощный ветер сбил женщину с ног во Владивостоке
Сильный ветер сбил с ног женщину во Владивостоке. Об этом 22 января рассказал Telegram-канал Svodka25.
Инцидент произошел возле торгового центра «Черемушки». Женщина упала возле скамеек и не могла сама подняться. Спустя минуту к ней на помощь пришло несколько человек.
Чуть позже рядом из-за ветра упал уже работник коммунальных служб.
Ранее в этот день во Владивостоке ввели временные ограничения на проезд по вантовому мосту на остров Русский для некоторых видов транспорта из-за штормового ветра. Уточняется, что на момент введения ограничений в 13:00 по местному времени (6:00 мск) скорость бокового ветра составляла 17 м/с.