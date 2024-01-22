Автозимники на региональных дорогах открыли в двух районах Якутии
В двух районах Якутии с 22 января открыли автозимники на региональных дорогах. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на информацию республиканского управления автодорог.
В Хангаласском районе проезд открыт на участке между селами Улахан-Ан и Тит-Ары для транспортных средств массой до 5 т, на участке от Тит-Ары до границы Олекминского района — до 10 т. В Томпонском районе начала работу сезонная дорога п. Джебарики-Хая – Охотский перевоз. Грузоподъемность дороги составляет 4 т.
С 23 января планируется повышение грузоподъемности автозимника Якутск – Нижний Бестях по реке Лене. Проехать по переправе сможет транспорт массой до 20 т. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.
Специалисты напоминают о необходимости строго соблюдать допустимую грузоподъемность и исполнять требования дорожных знаков.