Проект площадки «Шушары» в ОЭЗ «Санкт-Петербург» обойдется в 0,5 млрд рублей
В особой экономической зоне «Санкт-Петербург» создадут новую площадку «Шушары». На ее проектирование выделено 550 млн рублей. В ближайшее время власти начнут создавать необходимую инфраструктуру для обеспечения ресурсами резидентов ОЭЗ.
Телеканал «78» уточняет, что расширять ОЭЗ начали в конце 2023 года. К ней планируется присоединить участок площадью 26,6 га в промышленной зоне «Парнас». На его развитие заложили 2,8 млрд рублей. Затем в ОЭЗ войдет еще один участок площадью 127 га в «Шушарах».
По словам вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, ключевым преимуществом, которое получают резиденты ОЭЗ, вкладывающие в промышленные проекты, является возможность подключения к сетям в периметре зоны. Благодаря этому инвесторы экономят не только свои средства, но и временной ресурс. Они значительно сокращают сроки реализации проекта и начинают выпускать новые продукты.
В конце декабря сообщалось, что в Татарстане построят новую особую экономическую зону (ОЭЗ) «Зеленая долина». Она появится на территории четырех районов — Нижнекамского, Альметьевского, Заинского и Азнакаевского. Положительное заключение историко-культурной экспертизы получено.