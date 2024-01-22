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Как исправить ошибки в кредитной истории — что нужно знать заемщику

Россиянам рассказали, как исправить ошибки в кредитной истории
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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Иногда банки отказывают в кредитах даже заемщикам с высоким доходом и без просрочек по другим платежам. В таком случае есть вероятность, что в кредитной истории возникли ошибки, которые делают клиента неблагонадежным с точки зрения проверяющих. О том, откуда они появляются и как их исправить, читайте в материале «Известий».

Что такое кредитная история в 2024 году

Кредитная история (КИ) — это набор данных, в котором отражены все действия заемщика по уже имеющимся у него обязательствам. В ней учитываются платежи по действующим и уже погашенным кредитам, кредитным картам. Также в КИ включают информацию о банкротстве, исполнительных производствах и других долгах.

Сведения хранятся в Бюро кредитных историй (БКИ). Они позволяют банкам оценивать добросовестность клиента, а также его текущую долговую нагрузку. На основе этих сведений финансовые организации решают, какую сумму можно доверить заемщику и насколько это рискованно.

Причины возникновения ошибок в кредитной истории в 2024 году

Просрочки по платежам, большое количество займов, банкротство, наличие непогашенных долгов и другие факторы негативно сказываются на кредитной истории. Однако иногда КИ ухудшается у тех клиентов, которые добросовестно выполняли свои обязательства. Это может происходить из-за ошибок, вызванных некорректными действиями заемщика, сбоем банковской системы или действиями мошенников.

Чаще всего подобные ошибки возникают по вине банков, например если заемщик погасил долг, но кредитная организация не передала информацию об этом в БКИ. В таком случае банк уже не считает человека должником, но в кредитной истории будет числиться незакрытый кредит, который повышает долговую нагрузку и снижает шанс на получение нового займа. Кроме того, в бюро могут быть переданы неверные данные клиента. Из-за этого информация не отображается в его кредитной истории.

Бывают ситуации, когда в КИ клиента появляются сведения о долгах другого человека, с которым у него совпадают имя, фамилия, отчество и дата рождения. Еще одна возможная ошибка — задвоение данных. Она возникает из-за того, что один и тот же кредит отображается в истории дважды. Другие банки могут воспринять это как повышенную долговую нагрузку и отказать в займе.

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К негативным изменениям в кредитной истории могут привести действия мошенников. Чаще всего это происходит из-за утечки персональных данных, потери документов или их ксерокопий. Иногда люди сами по неосторожности сообщают злоумышленникам свои данные. Обычно преступники оформляют кредиты в микрофинансовых организациях, которые не требуют личного присутствия и могут обойтись фотографией паспорта. При появлении в КИ записей о неизвестных займах, следует обратиться к кредитору для выяснения ситуации и написать заявление в полицию.

Иногда клиент сам портит свою КИ, даже не понимая этого. Например, если при погашении очередного платежа он не доплачивает пару рублей или копеек. В таком случае банк посчитает это задолженностью и начнет начислять пени, поэтому при закрытии кредита важно проверять, вся ли сумма уплачена.

Помимо этого, клиент может допустить просрочку по невнимательности. Например, если внесет платеж в последний день после 21:00. Из-за особенностей работы банковской системы деньги поступят на счет только на следующий день, что скажется на КИ.

Изменения в кредитной истории, связанные с некорректными действиями заемщика при погашении долга, не считаются ошибками, их нельзя просто убрать из КИ. Всё остальное поддается корректировке через БКИ или банк. При этом следует учитывать, что финансовые организации не обязаны проверять достоверность данных в кредитной истории, а следить за этим должен клиент.

Как проверить кредитную историю в 2024 году

Чтобы узнать свою кредитную историю, необходимо выяснить, в каком БКИ она хранится. Для этого потребуется сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй. Эта услуга доступна на портале «Госуслуги» и на сайте Банка России. Получив сведения о бюро, в котором хранятся данные, нужно направить туда запрос о предоставлении КИ. Получить ее бесплатно можно два раза в год, а за плату — неограниченное количество раз.

После этого нужно проверить историю на наличие ошибок. Если какие-либо записи некорректны, следует обратиться в БКИ или банк.

Как исправить ошибки в кредитной истории в 2024 году

Чтобы исправить ошибку в кредитной истории, нужно написать заявление в БКИ. В нем необходимо указать данные заемщика и описать возникшую проблему. Также следует приложить к заявлению доказательства исполнения обязательств — справку об отсутствии задолженности, платежные квитанции, заверенную банком выписку по счету и т.д.

Заявления принимаются очно или в электронном формате, условия следует уточнять в конкретном БКИ. Оно будет рассмотрено в течение 20 дней с момента обращения. Если по истечении этого срока ошибки не будут исправлены, клиент имеет право попросить объяснения в письменной форме.

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Еще один вариант корректировки КИ — обращение напрямую в банк, который предоставил неверные сведения. Кредитные организации обязаны рассмотреть такое заявление в течение 10 дней. Если ошибки были допущены, банк их исправит. Трудности могут возникнуть, если изменения в кредитной истории возникли из-за действий мошенников. В таком случае требуются доказательства того, что договор был заключен другим человеком.

Если обращение в БКИ или банк не помогло исправить ошибки, заемщик может обратиться в суд. Для этого ему потребуются копии заявлений и официальный письменный отказ бюро или кредитной организации с объяснением причины.

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