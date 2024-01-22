В Самарской области из-за непогоды закрыли 30 дорог
В Самарской области из-за неблагоприятных погодных условий ввели ограничение для движения маршрутного и большегрузного транспорта на дорогах федерального значения. Они будут действовать до 13 часов понедельника, 22 января. Сроки могут изменить в случае продолжения действия непогоды.
НИА «Самара» со ссылкой на региональный минтранс уточняет, что в регионе в общей сложности закрыли 30 дорог в 11 районах. На региональных дорогах работает порядка 260 единиц снегоуборочной техники. В Самаре снег убирают более 90 единиц техники.
Тем временем самарские синоптики предупредили, что на смену снегопадам в регион придут морозы. Столбики термометров будут опускаться ниже –20 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 10 м/с. Местами пройдет небольшой снег.
Ранее в южных районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за прохождения циклона. Днем 23 января на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется снег, на юго-востоке сильный снег, ветер на побережьях 18–23 м/с, на юго-востоке метель.