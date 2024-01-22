Новая дорожная техника вышла на улицы Омска
Новая дорожная техника поступила в Омск, ее осмотрел мэр города Сергей Шелест. Три машины уже работают на улицах областного центра, а две пришли буквально в понедельник, 22 января.
«Городу нужна современная универсальная техника для уборки и дорог, и тротуаров с остановками. На базе Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ — Ред.) осмотрел новые небольшие комбинированные дорожные машины», — написал градоначальник в своем Telegram, его цитату приводит ИА «Омскрегион».
По словам Шелеста, новые машины компактные, но мощные и производительные, к тому же могут работать круглый год. Мэр добавил, что в планах городских властей разработка пятилетней программы обновления парка УДХБ и повышение зарплаты рабочим. Эту инициативу поддержал губернатор Виталий Хоценко.
Ранее в январе сообщалось, что в 2023 году в Омской области привели в порядок более 200 км дорог. Самая протяженная отремонтированная трасса — Тобольск — Тара — Томск, участки Тара — Усть-Ишим, 133–163-й км и 120–130-й км.