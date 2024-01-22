Школу капитально отремонтировали после наводнения в Амурской области
В Амурской области завершился капитальный ремонт школы в селе Усть-Ивановка, которая пострадала в результате наводнения. На занятия вернулись 330 учеников.
Работы стартовали в апреле 2023 года в рамках президентской федеральной программы. Почти за год в здании заменили кровлю, обновили инженерные сети, установили окна и двери, а также выполнили внутреннюю отделку помещений. Об этом пишет Амурская служба новостей. Специалисты усилили наружные стены, установили пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Кроме того, в здании появилось школьное кафе.
Школа была построена в 2004 году. В 2013 году здание пострадало во время наводнения и находилось в ограниченно работоспособном состоянии. Тем не менее учреждение продолжало принимать учеников до начала ремонта.
23 января в школе пройдет открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.