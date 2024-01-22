Сотрудников детсада наказали за ожоги ребенка при прорыве трубы в Якутии
Прокуратура Оймяконского района Якутии завершила проверку по факту прорыва системы отопления в детском саду, в результате которого пострадал ребенок 2021 года рождения. У малыша выявили термические ожоги первой степени.
Инцидент произошел в декабре 2023 года. По данным ИА SakhaNews, ребенок поступил в учреждение здравоохранения поселка Усть-Нера с ожогами 4% поверхности тела. Малыш получил травмы при прорыве системы отопления в группе раннего возраста.
Прокуратура внесла заведующей детским садом представление. Кроме того, трем сотрудникам учреждения объявлен выговор, пишет ИА YakutiaMedia.
После замены части трубы отопления были установлены защитные решетки.