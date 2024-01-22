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Сериал «Банда ЗИГ ЗАГ» расскажет о слепых защитниках неба Ленинграда

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Фото: РЕН ТВ
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Сериал «Банда ЗИГ ЗАГ» расскажет историю слепых слухачей, которые во время блокады Ленинграда помогали обнаруживать вражеские самолеты. Об их роли в обороне города 22 января рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

В группу слепых защитников были отобраны 12 человек. Они за десятки километров засекали «Юнкерсы» и «Мессершмитты», чтобы предупредить силы противовоздушной обороны. Это был первый случай в истории, когда слепых призвали в армию во время боевых действий.

Слухачи использовали звукоулавливатели, на которых работали вдвоем вместе еще с двумя корректировщиками. Огромные раструбы являлись по сути «ушами» аппарата. Через них слепые вслушивались в небо и при этом рисковали вовсе остаться без слуха.

«Если совсем близко от звукоулавливателя снаряд разорвется, то это колоссальная нагрузка на барабанные перепонки. Случались даже контузии и последующая потеря слуха», — рассказал научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Василий Галкин.

Сериал «Банда ЗИГ ЗАГ» стал данью памяти слепым защитникам Ленинграда. В ленте покажут, как немцы пытались уничтожить слухачей, которые помогали в первую блокадную зиму спасти замерзший Балтийский флот от полной ликвидации.

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16 января корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал, что сериал «Банда ЗИГ ЗАГ» основан на исторических документах, а его создатели перед съемками изучили множество различных данных об именах, фамилиях и внешности членов банды.

В начале декабря «Банда «ЗИГ ЗАГ» стала лидером топа зрительских симпатий, набрав 8,9 балла в рейтинге проекта в KION. Его премьера на платформе онлайн-кинотеатра состоялась 1 ноября. Высокие оценки сериал получил и на «Кинопоиске» — 7,5 балла из 10 возможных, а также на «Кинотеатр.ру» (8,2/10).

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