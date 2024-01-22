Все региональные дороги Удмуртии открылись для движения
Все ограничения на движение, которые вводились из-за непогоды, сняли с региональных дорог Удмуртии. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил глава правительства республики Ярослав Семенов в своем Telegram-канале.
Как отмечает ИА «Сусанин», ограничение движения для пассажирских автобусов по федеральной трассе М-7 «Волга» все еще остается.
Кроме того, платные парковки в Ижевске пока остаются бесплатными. Деньги перестали взимать с 18 января из-за обильного снегопада. Решение будет действовать до особого распоряжения.