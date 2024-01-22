Пожар вспыхнул на рынке в Самаре на площади 800 кв. м
Пожар разгорелся на Кировском рынке в Самаре утром в понедельник, 22 января. Огнем, по данным МЧС России, охвачено 800 кв. м.
Торговые павильоны расположены по адресу: ул. Железной Дивизии, 2В. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. К тушению привлечены 68 человек и 22 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет.
Как пишет портал 63.ru, пламя подошло к павильонам с пиротехникой. По данным «Известий, слышен взрыв газовых баллонов.
20 января в Южно-Сахалинске загорелся приют для животных. Из горящего здания были спасены 304 собаки и 55 кошек. В результате происшествия одна кошка погибла.