Люди несут цветы к месту удара ВСУ по рынку в Донецке

Жители Донецка возложили цветы на рынке Донецка, который обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 22 января с места сообщил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Листами ДСП зашиты проемы окон, в которых разбиты стекла. Вокруг очень много личных вещей: ботинки, перчатки, шапки. Люди продолжают нести цветы, кто-то просто приходит постоять. Здесь всегда очень много местных жителей», — рассказал он.

Жители города кладут цветы на лестницу перед входом в один из торговых павильонов. Почтил память погибших в том числе мэр города Алексей Кулемзин.

«Это жилой, спальный массив, один из больших рынков. Воскресенье, 10 утра, когда люди пошли за продуктами, кто-то пришел торговать. Женщины, пенсионеры, подростки. Нацизм во всех формах проявляется именно так», — сказал он.

Кулемзин назвал атаку украинских боевиков сознательным ударом, в которой «не могло быть никаких ошибок».

ВСУ обстреляли рынок с большим скоплением людей в Донецке 21 января. По последним данным, 27 человек погибли в результате этой атаки, еще 25 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек, включая двоих детей, были госпитализированы. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, причастных к обстрелу Донецка.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) 22 января объявили днем траура. Глава региона Денис Пушилин заявил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно.

В МИД РФ удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева. Как указали в дипведомстве, их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке.

В свою очередь политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» назвал убийством людей обстрел Донецка со стороны ВСУ. По его словам, украинские боевики обстреливают мирных граждан из-за отсутствия результатов на фронте, а также из-за давления со стороны западных сторонников на фоне ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Украины.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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