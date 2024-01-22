Полиция начала проверку после убийства кошки в Сыктывкаре
В Сыктывкаре правоохранительные органы начали проверку по факту жестокого обращения с животными. Речь идет об инциденте, информация о котором появилась в сообществе зооволонтеров «Альма».
20 января житель Сыктывкара ударил свою кошку, из-за чего она умерла. Затем он снял труп на видео и отправил запись своим знакомым. В скриншотах переписки говорится, что мужчина решил наказать свою кошку Матильду.
Как сообщает ИА «Комиинформ», полиция устанавливает личность мужчины, выясняет обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Кирове могут установить памятник погибшему коту Твиксу, которого проводница поезда Екатеринбург — Тихвин (Ленинградская область) выкинула из вагона поезда. С таким предложением выступила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.