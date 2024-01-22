На Камчатке нашли подозреваемых в убийстве мужчины 15-летней давности

В Камчатском крае завершили расследование уголовного дела о причинении вреда здоровью, которое повлекло смерть мужчины 15 лет назад. Об этом 22 января сообщило следственное управление СК России по Камчатскому краю на своем сайте.

По версии следствия, в сентябре 2008 года двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения избили ранее незнакомого им уроженца Красноярского края в одном из кафе Петропавловска-Камчатского.

«В результате полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении краевого центра. Тогда преступление раскрыть не удалось, следствие по уголовному делу было приостановлено в 2009 году», — сообщили в ведомстве.

В 2023 году материалы уголовного дела были изучены повторно. После этого сотрудникам уголовного розыска удалось установить причастность к преступлению двух мужчин в возрасте 35 и 34 лет.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 111 УК РФ, передано прокурору для решения вопроса об утверждения обвинения и дальнейшего направления в суд.

Ранее, 15 декабря, в Иркутской области и других регионах России задержаны 10 лидеров и членов преступной группировки, причастных к убийству троех человек, совершенному 20 лет назад. В мае 2003 года на 47-м км автодороги Усть-Кут — Звездный члены преступной группировки напали на лидера и участников противоборствующей им банды и застрелили их.