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В МИДе заявили об отсутствии влияния «Сармата» на стратегическое уравнение с США

МИД: постановка «Сармата» на дежурство не меняет стратегическое уравнение с США
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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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Постановка ракетных комплексов «Сармат» на боевое дежурство не окажет влияния на стратегическое уравнение с США. Об этом 22 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Постановка данного комплекса на дежурство не меняет стратегическое уравнение. Российские стратегические ядерные силы — «дышащий организм». Их состав адаптируется в соответствии с модернизационными программами не только за счет включения новых систем, но и постепенного снятия с вооружения старых комплексов. Поэтому резких скачков в количественном плане не происходит», — заявил он «РИА Новости».

Рябков отметил, что приостановка Россией действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не влияет на закрепленные в нем количественные уровни российского ядерного арсенала.

«Не углубляясь в детали, отмечу, что в период до «заморозки» ДСНВ предусмотренные им механизмы введения в поле Договора межконтинентальных баллистических ракет нового типа соблюдались и в отношении стратегического комплекса «Сармат», — указал он.

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Ранее, 25 октября, Рябков сообщил, что Россия получила от США предложения возобновить диалог по ДСНВ и сейчас изучает их. Тогда он указал на то, что в этих предложениях нет элемента новизны. По словам Рябкова, США предлагают поставить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на систематическую основу, однако это предлагается делать в отрыве от всего происходящего, а Россия к этому не готова.

5 октября президент России Владимир Путин заявил о проведении последнего успешного испытания «Буревестника». Тогда же он сообщил о завершении работы над ракетной системой «Сармат». Глава государства отметил, что остается лишь завершить административно-бюрократические процедуры, а затем перейти к массовому производству оружия и постановке его на боевое дежурство.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля 2023 года Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.

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