Более 40 человек оказались под землей после схода оползня в Китае
В китайской провинции Юньнань сошел оползень, накрывший несколько деревень. Об этом 22 января сообщило Центральное телевидение Китая.
Оползень сошел в 5:51 (0:51 мск) в уезде Чжэньсюн. Под землей оказались 47 человек из 18 домохозяйств.
К поисково-спасательной эвакуации были привлечены 300 человек и 50 единиц техники. Из района бедствия эвакуировали более 500 человек.
Ранее, 3 декабря, не менее 47 человек погибли и более 80 пострадали в результате сильных наводнений и оползней на севере Танзании. Президент страны Самия Сулуху Хасан направила в наиболее пострадавший от непогоды район Хананг силы национальной безопасности для помощи в ликвидации последствий инцидента.