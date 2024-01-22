Генерал ФРГ назвал мины одной из причин провала наступления ВСУ

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг 21 января заявил, что минные заграждения российской армии, отсутствие поддержки с воздуха и проблемы с противовоздушной обороной являются основными причинами провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Как и у самих украинцев, возможно, летом и осенью у нас были завышенные ожидания. Почему они не осуществились? Это связано с отсутствием поддержки с воздуха, отсутствием локального превосходства и отсутствием противовоздушной обороны для сопровождения атакующих сил от угроз с воздуха. Наконец, есть российские минные заграждения, которые выходят за рамки воображения: плотность до 17 мин на 1 кв. м и протяженность до 10 на 3 км», — сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.

Как отметил генерал, в настоящий момент Россия обладает военной инициативой. При этом, по его словам, исход конфликта и его развитие не поддаются математическим расчетам.

Ранее, 10 января, сапер ВСУ Анатолий заявил, что российские саперы крайне эффективно работают в зоне спецоперации, расставляя «ловушки» украинским боевикам. По его словам, российская стратегия минирования постоянно совершенствуется, там сочетаются противопехотные и противотанковые мины, кроме того, взрывчатка сбрасывается с вертолетов. При этом расположение мин как будто «случайное», и в некоторых районах они могут быть расположены всего в полуметре друг от друга.

24 декабря солдат ВСУ в интервью украинскому военному блогеру Роману Бебеху поделился, что много европейского оружия и техники было утрачено в силу большого количества заминированных территорий. Из-за неорганизованной связи между бригадами многие попадали на минные поля и даже стреляли друг в друга.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 22 декабря отметил, что ВСУ испытывают сложности в преодолении оборонительных линий Российской армии. По его словам, в ходе подготовки к отражению контрнаступления ВСУ были организованы «огромные минные поля, окопы и препятствия для танков».

До этого, 23 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинским саперам в ходе конфликта с Россией приходится производить разминирование территорий буквально голыми руками.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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