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Капитан ВМС США призвал Украину к проявлению еще большей агрессии против РФ

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украине не нужно стесняться осуществлять акты агрессии в адрес России, в том числе и полного уничтожения населения страны. Об этом заявил отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка».

«Агрессию может подавить только еще большая агрессия», — подчеркнул он.

Табах посоветовал киевскому режиму последовать примеру Соединенных Штатов, которые в августе 1945 года осуществили атомную бомбардировку японских городов Хиросимы и Нагасаки, почти стерев их с лица земли.

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Ранее, 7 января, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что РФ в отличие от Киева бьет только по военным объектам, так как надо оставаться людьми. Он отметил, что нельзя использовать методы Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку в таком случае есть риск им уподобиться. По мнению Пушилина, Россия сплотилась вокруг решения президента страны Владимира Путина о проведении спецоперации именно потому, что РФ действует по справедливости, поступает правильно.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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