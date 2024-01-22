Россиянам рассказали о связи депрессии и ожирения

Бариатрический хирург, доктор медицинских наук, экс-президент Общества бариатрических хирургов России Бекхан Хациев 22 января рассказал о связи депрессии и набора веса.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что при депрессии люди часто «заедают» эмоции в попытках найти утешение или уйти от негативных переживаний. Также депрессивный эпизод сопровождается снижением энергии и мотивации, что приводит к уменьшению физической активности. Всё это приводит к набору веса и развитию ожирения.

Отмечается, что накоплению жира в организме, особенно в области живота, способствует рост уровня кортизола, гормона стресса, который происходит во время депрессивных состояний.

Помимо этого, люди с депрессией страдают от нарушения сна, что замедляет метаболизм.

Хациев посоветовал при первых симптомах депрессии обращаться к психотерапевту и психиатру. Он указал, что в депрессии, как и в ожирении, нет вины человека. Оба состояния являются серьезными заболеваниями, которые требуют своевременного лечения.

«В случае с депрессией важно и нужно прийти к психотерапевту, который поможет найти смысл в жизни и вернуть человеку радость, и психиатру для медикаментозного лечения, а в случае с ожирением — проконсультироваться с эндокринологом и бариатрическим хирургом. Ни ожирение, ни депрессия не пройдут от «силы воли». Это состояния, которые требуют присмотра и сопровождения врачей», — сказал хирург.

По словам хирурга, набор веса может влиять на развитие подавленного психологического состояния из-за чувства вины, неуверенности в себе, недовольства собой и своим телом. При этом ожирение является хроническим рецидивирующем заболеванием, которое может провоцировать развитие как психологических, так и физиологических проблем. Например, сахарного диабета второго типа, болезней сердца и суставов.

Как заявил Хациев, при диагностировании ожирения наиболее эффективным методом лечения выступает бариатрическая операция. После нее масса тела снижается более чем на 60% в течение 1,5 лет, у 75–90% из пациентов наступает устойчивая ремиссия сахарного диабета второго типа на протяжении пяти лет и более, подытожил врач.

Ранее, 15 ноября, врач-психиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Разият Чупанова рассказал в беседе с «Известиями», как определить депрессию у близкого человека. По его словам, симптомами депрессии могут быть подавленное настроение, сложности с концентрацией внимания и замедление мышления, утрата интереса к хобби, учебе, работе или другой повседневной деятельности, которым занимался человек, снижение двигательной активности, медлительность, нежелание что-либо делать, плохое физическое самочувствие (постоянное чувство усталости, головные и мышечные боли).