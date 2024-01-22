Реклама
Прямой эфир
Мир
NBC News узнал о тупике в переговорах между Израилем и ХАМАС
Общество
Юрист напомнил об освобождении пенсионеров от уплаты имущественного налога
Мир
Германия намерена обучить около 10 тыс. солдат ВСУ в 2024 году
Армия
Группировка «Центр» поразила свыше 100 целей ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
В Верховной раде сообщили о начале масштабной политической зачистки на Украине
Мир
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН
Экономика
Сбер тестирует новый алгоритм взаимодействия с потенциальными жертвами мошенников
Мир
WSJ сообщила о разработке ЕС нового плана помощи Украине на сумму более €20 млрд
Мир
ЕС намерен добиться последствий для Израиля за отказ от мирного плана по Газе
Наука и техника
На Российской орбитальной станции будет суперкомпьютер
Общество
Политолог Светов назвал обстрел Донецка со стороны ВСУ убийством людей
Мир
Посол РФ указал на потерю Швейцарией авторитета неангажированной площадки
Общество
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за прохождения циклона
Спорт
Вратаря «Торонто» Самсонова признали первой звездой матча НХЛ
Происшествия
ФСБ и МВД выявили и пресекли канал сбыта наркотиков в Енакиево в ДНР

Эксперт предупредила об использовании мошенниками новой схемы обмана граждан

Эксперт Храпунова: мошенники предлагают фейк приложения «Банкноты Банка России»
0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошенники стали обманывать людей при помощи фейковой версии приложения «Банкноты Банка России». Об этом в понедельник, 22 января, рассказала в беседе с радио Sputnik куратор и эксперт платформы «Общероссийского народного фронта» «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова.

«Они (мошенники. — Ред.) звонят и говорят, что нужно обязательно проверить подлинность банкнот, которые есть у человека. Для этого они рекомендуют установить на телефон специальное мобильное приложение», — отметила она.

Так злоумышленники просят потенциальную жертву обмана проверить подлинность своих банкнот. Когда граждане ведутся на такую уловку, то могут невольно передать свои конфиденциальные данные мошенникам, указала эксперт.

При этом настоящая версия мобильного приложения «Банкноты Банка России» действительно есть, и оно действительно помогает отличить настоящую купюру от подделки.

Кроме того, Храпунова добавила, что нельзя переходить по отправляемым с незнакомых номеров ссылкам: это может быть опасно.

«Если человек в чем-то сомневается, ему нужно после разговора положить трубку и самому позвонить в то ведомство, которое упоминал собеседник», — пояснила она.

Не своим голосом: мошенники с помощью дипфейков притворяются родственниками жертв
По каким признакам можно распознать обман

Ранее, 21 января, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что злоумышленники стали использовать новую мошенническую схему, реализуемую через Систему быстрых платежей. Она объяснила, что потенциальная жертва при покупке товара в интернет-магазине оставляет на сайте заявку на его приобретение. Затем покупателю звонят или присылают сообщение от афериста, который представляется сотрудником этого магазина. Он сообщает, что товар есть в наличии и его даже можно купить со скидкой, но только при условии оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024