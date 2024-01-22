Эксперт предупредила об использовании мошенниками новой схемы обмана граждан

Мошенники стали обманывать людей при помощи фейковой версии приложения «Банкноты Банка России». Об этом в понедельник, 22 января, рассказала в беседе с радио Sputnik куратор и эксперт платформы «Общероссийского народного фронта» «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова.

«Они (мошенники. — Ред.) звонят и говорят, что нужно обязательно проверить подлинность банкнот, которые есть у человека. Для этого они рекомендуют установить на телефон специальное мобильное приложение», — отметила она.

Так злоумышленники просят потенциальную жертву обмана проверить подлинность своих банкнот. Когда граждане ведутся на такую уловку, то могут невольно передать свои конфиденциальные данные мошенникам, указала эксперт.

При этом настоящая версия мобильного приложения «Банкноты Банка России» действительно есть, и оно действительно помогает отличить настоящую купюру от подделки.

Кроме того, Храпунова добавила, что нельзя переходить по отправляемым с незнакомых номеров ссылкам: это может быть опасно.

«Если человек в чем-то сомневается, ему нужно после разговора положить трубку и самому позвонить в то ведомство, которое упоминал собеседник», — пояснила она.

Ранее, 21 января, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что злоумышленники стали использовать новую мошенническую схему, реализуемую через Систему быстрых платежей. Она объяснила, что потенциальная жертва при покупке товара в интернет-магазине оставляет на сайте заявку на его приобретение. Затем покупателю звонят или присылают сообщение от афериста, который представляется сотрудником этого магазина. Он сообщает, что товар есть в наличии и его даже можно купить со скидкой, но только при условии оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду.