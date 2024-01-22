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Юрист напомнил об освобождении пенсионеров от уплаты имущественного налога

Юрист Виноградов: пенсионеры освобождены от уплаты имущественного налога
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Законодательство РФ предусматривает полное освобождение пенсионеров от уплаты имущественного налога, однако лишь на один объект из нескольких категорий недвижимости. Об этом в понедельник, 22 января, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Если у пенсионера или предпенсионера есть одна квартира, одна дача и один гараж, платить не придется», — отметил он.

Кроме того, Виноградов указал, что собственник имущества при этом сам волен решать, по какому имеющемуся в его распоряжении объекту ему дадут льготу.

По словам эксперта, в том случае, если у пенсионера имеется в собственности две квартиры, то за одну из них уже всё-таки нужно будет уплатить налог.

Помимо этого, декан подчеркнул, что также имеется и федеральная льгота на земельные участки, которые доходят по площади до шести соток. Как добавил Виноградов, за такие участки платить налог не нужно.

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Ранее, 19 января, основатель юридической компании GAP Ирина Гукова рассказала «Известиям», за какие сделки с недвижимостью можно получить налоговый вычет. Как указала эксперт, по закону при покупке или строительстве жилья гражданин России может претендовать на компенсацию затрат — налоговый вычет. С помощью этого механизма возможно получить часть уплаченных налогов назад. В 2024 году вернуть можно до 260 тыс. рублей. Точная сумма составляет 13% от цены квартиры, но сама стоимость в данном механизме ограничивается 2 млн рублей. Сумма не изменится независимо от того, сколько стоит жилье.

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