Юрист напомнил об освобождении пенсионеров от уплаты имущественного налога

Законодательство РФ предусматривает полное освобождение пенсионеров от уплаты имущественного налога, однако лишь на один объект из нескольких категорий недвижимости. Об этом в понедельник, 22 января, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Если у пенсионера или предпенсионера есть одна квартира, одна дача и один гараж, платить не придется», — отметил он.

Кроме того, Виноградов указал, что собственник имущества при этом сам волен решать, по какому имеющемуся в его распоряжении объекту ему дадут льготу.

По словам эксперта, в том случае, если у пенсионера имеется в собственности две квартиры, то за одну из них уже всё-таки нужно будет уплатить налог.

Помимо этого, декан подчеркнул, что также имеется и федеральная льгота на земельные участки, которые доходят по площади до шести соток. Как добавил Виноградов, за такие участки платить налог не нужно.

Ранее, 19 января, основатель юридической компании GAP Ирина Гукова рассказала «Известиям», за какие сделки с недвижимостью можно получить налоговый вычет. Как указала эксперт, по закону при покупке или строительстве жилья гражданин России может претендовать на компенсацию затрат — налоговый вычет. С помощью этого механизма возможно получить часть уплаченных налогов назад. В 2024 году вернуть можно до 260 тыс. рублей. Точная сумма составляет 13% от цены квартиры, но сама стоимость в данном механизме ограничивается 2 млн рублей. Сумма не изменится независимо от того, сколько стоит жилье.