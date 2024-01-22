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Группировка «Центр» поразила свыше 100 целей ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские войска на краснолиманском направлении в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожили более 100 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая два опорных пункта, три района скопления техники, а также расчеты полевой артиллерии противника. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Потери противника составили до 80 военнослужащих, три автомобиля и орудие Д-20», — добавил он в беседе с ТАСС.

Кроме того, по данным Савчука, в районе села Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские мотострелковые подразделения отразили сразу три атаки штурмовых групп 21-го батальона и 63-й механизированной бригады ВСУ.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил (ВС) РФ с помощью 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» успешно уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении в зоне проведения СВО. Как отмечалось, поразить опорный пункт противника российским военным удалось в условиях сильных морозов на линии соприкосновения.

Ранее, 21 января, сообщалось, что российские военнослужащие заставили бежать бригаду нацполиции Украины «Лють» под Артемовском.

В этот же день сообщалось, что ВС РФ заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта. Об этом заявил командир группы спецназа, которая выполняет задачи на данном направлении. По его словам, на поиски более выгодных позиций для размещения вооружения и техники военные выходят, как правило, в сумерках. Далее при отступлении противника наши войска будут постепенно занимать места, где ранее дислоцировались ВСУ, отметил командир.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что, «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

До этого, 7 января, бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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