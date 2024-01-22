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ФСБ и МВД выявили и пресекли канал сбыта наркотиков в Енакиево в ДНР

ФСБ и МВД выявили и пресекли канал сбыта наркотиков в Енакиево в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и МВД по региону выявлен и пресечен канал сбыта наркотиков в городе Енакиево.

Отмечается, что группа лиц, организовавшая преступную схему сбыта наркотических веществ в крупном размере, была задержана. В ходе обысков по местам их проживания обнаружено и изъято около 2 кг каннабиса.

Следственным подразделением МВД по ДНР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

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Ранее, 10 января, сотрудники таможни и ФСБ изъяли свыше 1 т кокаина на сумму 11 млрд рублей в Большом порту Санкт-Петербурга.

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