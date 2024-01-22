В Иране задержали убившего пятерых сослуживцев в Кермане солдата
Пустившегося в бега в Иране солдата, который ранее расстрелял пятерых своих сослуживцев, задержали в провинции Керман на юго-востоке страны. Об этом 22 января сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на местного командующего юго-восточной региональной базой армии.
«Мужчина был задержан недалеко от Зеренда», — говорится в материале.
Указывается, что о результатах допроса солдата, задержанного за стрельбу и убийство, будет сообщено своевременно.
Ранее, 21 января, IRNA сообщило, что в провинции Керман в Иране солдат убил пятерых своих сослуживцев, а затем пустился в бега. Как отмечалось, солдат-срочник открыл огонь по своим сослуживцам, которые в тот момент отдыхали в казарме. После совершенного убийства он скрылся с места происшествия.