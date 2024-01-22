В Иране сообщили о расстреле солдатом пяти своих сослуживцев в провинции Керман
В провинции Керман на юго-востоке Ирана солдат убил пятерых своих сослуживцев, а затем пустился в бега. Об этом 21 января сообщило иранское агентство IRNA.
«Стрельба солдата по своим сослуживцам во время подготовки армии Кермана привела к гибели пятерых его товарищей», — указывается в материале.
Как отмечает агентство, солдат-срочник открыл огонь по своим сослуживцам, которые в тот момент отдыхали в казарме. После совершенного убийства он скрылся с места происшествия.
В настоящее время местными правоохранительными органами проводится расследование.
Ранее в тот же день стало известно, что четыре человека погибли при стрельбе в американском населенном пункте Тинли-Парк (штат Иллинойс). Как отмечалось, стрельба произошла на почве бытового конфликта, однако точных причин не приводилось.