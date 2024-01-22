Прокуратура организовала проверку в связи с отравлением людей в Каспийске
Прокуратура организовала проверку в связи с отравлением людей угарным газом в Каспийске. Об этом 22 января сообщается в Telegram-канале прокуратуры Республики Дагестан.
Отмечается, что девять человек были госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Среди них пять детей.
«В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее, 21 января, администрация Каспийска сообщила о девяти случаях отравления угарным газом. Отмечается, что трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Один из них, ребенок 2017 года рождения, временно переведен в реанимацию для наблюдения. По данным администрации, при осмотре места жительства пострадавших были выявлены нарушения технологических нормативов и норм техники безопасности при установке газового оборудования.