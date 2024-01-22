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Минимум 12 человек погибли на юге сектора Газа после обстрелов ЦАХАЛ
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Минимум 12 человек погибли на юге сектора Газа после обстрелов ЦАХАЛ

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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По меньшей мере 12 человек погибли в результате обстрелов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщило палестинское новостное агентство Shehab в своем Telegram-канале.

Кроме того, уточняется, что среди погибших после ударов ЦАХАЛ было трое детей.

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Ранее в этот день сообщалось, что ЦАХАЛ более чем за 100 дней операции в секторе Газа уничтожила не более 30% боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Как отметили авторы материала, это число пока не соответствует цели Израиля по уничтожению группировки и демонстрирует его стойкость после нескольких месяцев войны, которая привела к разрушению некоторых участков сектора Газа.

18 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС и боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Газета The Times of Israel 17 января написала о том, что Нетаньяху спрогнозировал продолжение палестино-израильского конфликта вплоть до 2025 года. Также он поручил продолжать оказывать финансовую помощь жителям приграничных районов Израиля, которые пока не могут вернуться в свои дома.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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