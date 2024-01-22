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ХАМАС признало некоторые ошибки во время атаки на Израиль

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Палестинское движение ХАМАС признало, что могло совершить «некоторые ошибки» во время атаки на Израиль. Об этом говорится в брошюре «Это наше видение. Для чего операция «Потоп Аль-Аксы», опубликованной 21 января.

В документе ХАМАС разъяснило свою позицию относительно атаки на Израиль, а также стоявшие за этим мотивы. Кроме того, были опровергнуты некоторые израильские утверждения.

«Возможно, во время проведения операции «Потоп Аль-Аксы» произошли некоторые ошибки, вызванные быстрым развалом израильской системы безопасности и военной структуры, а также хаосом, возникшим в приграничных районах с Газой», — говорится в брошюре.

При этом движение не уточняет, какие именно ошибки были совершены.

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Ранее в этот день сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) более чем за 100 дней операции в секторе Газа уничтожила не более 30% боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Как отметили авторы материала, это число пока не соответствует цели Израиля по уничтожению группировки и демонстрирует его стойкость после нескольких месяцев войны, которая привела к разрушению некоторых участков сектора Газа.

Газета The Times of Israel со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху написала, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на возвращение заложников.

18 января Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС и боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что радикальное палестинское движение ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

16 января Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и Франции смогли достичь соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари 6 января сказал, что израильские военные завершили уничтожение инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа. За день до этого он заявил, что наступивший 2024 год станет годом военных действий для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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