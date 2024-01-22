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Испытать космическую технику в «боевых» условиях можно будет на РОС

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Новая Российская орбитальная станция (РОС) позволит производителям космической техники проводить испытания своей продукции в реальных условиях космического полета. Об этом «Известиям» рассказал главный конструктор проекта РОС, заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников. По его словам, такая возможность позволит значительно снизить риски эксплуатации и страховые риски на этапе эксплуатации продукции.

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«Для производителей космической техники будет актуально ее испытание в «боевых» условиях, а РОС может предоставить такую возможность. По сути, на станции новое оборудование может получить летную квалификацию. Это важно, поскольку сейчас создается много нового отечественного оборудования и компонентов элементной базы, которые требуют отработки и испытаний в космосе», — рассказал Владимир Кожевников.

Он отметил, что к работе на РОС приглашаются и российские, и зарубежные участники. Они могут использовать инфраструктуру станции для своих проектов. Также партнеры смогут присоединять к станции специализированные модули, предназначенные для решения практических задач — лаборатории, фермы и фабрики.

По плану первый модуль РОС будет выведен на орбиту в 2027 году, а спустя пять лет завершится строительство станции в базовой конфигурации из шести основных модулей.

Подробнее читайте в интервью Владимира Кожевникова «Известиям»:

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