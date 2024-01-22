Президент Украины Владимир Зеленский во время одного из своих визитов в Лондон посетил музей Уинстона Черчилля, где сел на один из экспонатов. Об этом поступке украинского лидера 20 января рассказал экс-посол страны Вадим Пристайко в интервью Наталье Мосейчук на YouTube-канале.

Бывший посол был включен в делегацию и сопровождал Зеленского в поездке. По его словам, при осмотре бункера украинского президента заинтересовало кресло британского премьер-министра, в котором тот принимал важные для страны решения. Зеленский спросил у одного из сотрудников музея, можно ли ему сесть в кресло, и, несмотря на отказ, всё равно сделал это.

После этого сотрудник музея поинтересовался, почувствовал ли Зеленский себя Черчиллем. Присутствующие посмеялись. В свою очередь, украинский президент ответил, что действительно ощутил «что-то такое», указал Пристайко.

Ранее, 18 ноября, американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что западные союзники Украины вложили много сил в раскрутку героической фигуры Зеленского и даже сравнивали его с легендарной исторической фигурой, премьер-министром Соединенного Королевства Уинстоном Черчиллем.

5 августа 2022 года телеведущий Кори Бернарди в эфире британского телеканала Sky News сказал, что в реальности Зеленский не такой, каким его изображают западные СМИ. По его словам, пресса создала образ украинского лидера как «второго Уинстона Черчилля», а также «великого героя», который якобы «спасает свой народ» от России. Бернарди отметил, что западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.