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В Москве в 2023 году реконструировали 35 прудов

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В 2023 году в Москве провели реконструкцию 35 прудов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты жилищно-коммунального хозяйства регулярно проводят обследования и плановые мероприятия для обеспечения надлежащего состояния прудов. При необходимости принимается решение о реконструкции, отмечает телеканал «360».

В частности, одни из самых крупных работ провели на двух Лианозовских прудах. Также сотрудники привели в порядок еще восемь прудов в Лефортовском парке, а также 16 прудов-регуляторов в районе Марьино, Дорожный пруд на юге города и еще многих других, пишет RT.

Водоемы были очищены от илового осадка и грунта, всего специалисты выгрузили около 109 тыс. кубометров ила. Также специалисты отремонтировали порядка 6 км береговых полос. Кроме того, в столице появилось еще 19 зон биоплато общей площадью 3,3 тыс. кв. м, что позволило высадить 65 тыс. водных растений, отмечает РИАМО.

По словам Бирюкова, проведенные работы позволили увеличить максимальную глубину водоемов и сделать самоочищающиеся экосистемы, которые приостановят цветение водорослей в жару. Список прудов на очищение формируют ежегодно с учетом мнения горожан, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В декабре глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что на северо-западе Москвы на месте заброшенной территории появится парк площадью 23,2 га. Его могут благоустроить в районе Хорошево-Мневники в лесном массиве между улицами Народного Ополчения и Демьяна Бедного. Помимо этого, на территории располагается жилая застройка в заброшенном и захламленном состоянии, пишет НСН.

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