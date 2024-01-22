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На Российской орбитальной станции будет суперкомпьютер

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Новая российская орбитальная станция (РОС) будут оснащена суперкомпьютером. Об этом «Известиям» рассказал главный конструктор проекта РОС, заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников. По его словам, суперкомпьютер на орбите нужен для взаимодействия с группировками спутников.

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«В его задачи в том числе будет входить получение сырых данных со спутников, обработка этих данных на борту и передача на Землю. Такой симбиоз повысит эффективность орбитальных группировок как за счет экономии энергии на связь, так и благодаря увеличению объема полезной информации. Также суперкомпьютер РОС сможет предоставлять свои избыточные вычислительные ресурсы бортовым ЭВМ спутников», — пояснил Владимир Кожевников.

Однако он отметил, что для реализации этих идей необходимо ускоренно развивать технологии лазерной связи и квантовой передачи данных — как между объектами в космосе, так и на линии «орбита – Земля».

Также благодаря высоким вычислительным мощностям РОС будет временно принимать на себя задачи вышедших из строя космических аппаратов. Это даст возможность орбитальным произвести замену выбывшего звена без потери функциональности всей спутниковой группировки.

В целом, РОС сможет исполнять функции Центра управления орбитальными комплексами. При этом она не будет конкурировать с космическими аппаратами, а предоставит им новые технические возможности.

По плану, первый модуль РОС будет выведен на орбиту в 2027 году, а спустя пять лет завершится строительство станции в базовой конфигурации из шести основных модулей.

Подробнее читайте в интервью Владимира Кожевникова «Известиям»:

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