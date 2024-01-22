Генсек ООН назвал необходимым соблюдение прав украинских беженцев

Беженцы с территории Украины имеют право на защиту. Об этом в воскресенье, 21 января, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в беседе с журналистами.

«Все страны должны выполнять свои обязательства согласно законодательству о беженцах <...> У украинских беженцев, определенно, есть право на защиту», — указал он.

Так Гутерриш прокомментировал ранее принятый Великобританией законопроект, позволяющий властям страны депортировать нелегальных мигрантов в Руанду.

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что страны Европы, которые после начала украинского конфликта принимали беженцев с территории Украины, должны прекратить их поддержку и отправить на родину.

Палата общин Великобритании 17 января приняла законопроект о высылке нелегальных иммигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище. Соглашение с Руандой подразумевает исключение возможности высылки мигрантов в родные страны, где им может грозить опасность. Руанда объявляется безопасной страной, также предусматриваются меры, которые ограничат возможности депортируемых мигрантов оспорить это решение в суде.

Ранее, 5 января, Шотландия отказалась покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для украинских беженцев. В прошлом году местные власти получили 10 млн фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев. В правительстве страны подчеркнули, что финансирование продолжаться не будет.

22 декабря министр по вопросам интеграции и иммиграции Коре Дюбвад сообщил, что прибывшие в Данию украинские беженцы вернутся на родину, как только наступит мир, поскольку имеют правовой статус для временного пребывания в стране.

До этого, 7 декабря, сообщалось, что правительство Норвегии начало принимать меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины — урезает выплату им детских пособий и ограничивает возможности для поездок между Норвегией и Украиной.

В ноябре 2023 года беженец с Украины Алексей Мартыненко, перебравшийся в Канаду, пожалел о своем выборе, так как жизнь там оказалась тяжелой и дорогой. Он рассказал, что сначала переехал в Стокгольм, а через год, когда закончился срок действия визы, перебрался в Торонто. По его словам, смена континента оказалась «непростой задачей».