Беспилотники атаковали две американские военные базы в Сирии

Беспилотники шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) две базы США у месторождений нефти в Сирии. Об этом 21 января сообщил телеканал Al Hadath.

«Иракские вооруженные группировки объявили об обстреле беспилотниками полевых баз Аль-Шаддади и Аль-Омар в Сирии», — говорится в сообщении.

При этом в Telegram-канале «Исламского сопротивления Ирака» отмечается, что атака была проведена «в ответ на массовые убийства палестинцев в секторе Газа». Как указало движение, борьба с «американскими оккупационными силами как в Ираке, так и в соседних странах».

Накануне телеканал Al Hadath со ссылкой на центральное командование Пентагона сообщил, что в результате обстрела базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака могли пострадать несколько американских военных. Уточняется, что ответственность за атаку взяли на себя ополченцы ливанского движения «Хезболла» и иракского движения «Ан-Нуджаба».

Телеканал Al Arabiya 18 января сообщил об уничтожении беспилотника рядом с базой США в Иракском Курдистане около аэродрома Эрбиль. Иных подробностей не приводилось.

14 января вооруженные группировки в составе шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» сообщили о проведенных атаках на три американские базы в Сирии и Ираке.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 11 января заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в этих двух странах выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 — в Сирии.

3 января шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке беспилотников на американскую базу в Эт-Танфе в Сирии. Атака стала актом в продолжение «сопротивления американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также ответом на массовые убийства» Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа.

До этого, 30 декабря, в Сирии отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали военную базу США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки на военные базы США в Сирии «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что эти действия больше напоминают демонстрацию силы. Конфронтация была всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает военное присутствие США в Ираке законным.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.