В парламенте Словакии заявили о желании переговоров с РФ по Украине
В Евросоюзе (ЕС) есть заинтересованность в переговорах с Россией, сообщил «Известиям» глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри.
«Она существует, но политики находятся в тяжелой ситуации», — заявил он.
По его словам, с начала конфликта на Украине европейские руководители только и делали, что критиковали Россию.
«А теперь они не могут изменить свою позицию — их могут жестко раскритиковать журналисты. Они боятся этого», — объяснил он.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Мариана Кэри «Известиям»:
«Мы не хотим сохранять военную поддержку Украины»