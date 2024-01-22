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В парламенте Словакии заявили о желании переговоров с РФ по Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Евросоюзе (ЕС) есть заинтересованность в переговорах с Россией, сообщил «Известиям» глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри.

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«Она существует, но политики находятся в тяжелой ситуации», — заявил он.

По его словам, с начала конфликта на Украине европейские руководители только и делали, что критиковали Россию.

«А теперь они не могут изменить свою позицию — их могут жестко раскритиковать журналисты. Они боятся этого», — объяснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Мариана Кэри «Известиям»:

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