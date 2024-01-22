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Коммунальщикам в России хотят поручить очистку балконов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Очистку балконов от снега и наледи предлагают поручить коммунальным службам. Письмо с таким предложением на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина направила первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова.

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«Ежегодно в зимний период одним из значимых факторов риска для жителей российских городов является образование льда на крышах высотных домов и иных объектах, находящихся над землей. Так, 18 декабря 2023 года в городе Санкт-Петербурге в результате схода льда с козырька балкона погиб 31-летний мужчина. Владелец квартиры с балконом был заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», — сообщает министру депутат.

По ее словам, такие случаи не единичны. Как отмечает Яна Лантратова, сегодня в задачи представителей организаций ЖКХ не входит очистка отдельных балконов. Однако жители многоквартирных домов, в особенности люди пожилого возраста либо лица с ограниченными возможностями здоровья, не имеют возможности самостоятельно проводить работы по уборке снега и сосулек с козырьков.

«В результате наледь с балконов не убирается и возникает дополнительная угроза жизни и здоровью наших сограждан. С учетом вышеизложенного, представляется важным закрепить обязанность исполнителя коммунальных услуг систематически проводить работы по очистке балконов жилых домов от льда и снега», — говорится в обращении.

Депутат считает, что этот вид работ может быть включен в постановление правительства «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сугробный мир: коммунальщикам хотят поручить очистку балконов

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