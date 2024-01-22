В парламенте Словакии рассказали об усталости ЕС от конфликта на Украине
В Евросоюзе (ЕС) чувствуется усталость от украинского конфликта, заявил в интервью «Известиям» глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри.
«Это видно. В Словакии прежде всего. Премьер-министр Роберт Фицо говорил о необходимости мирных переговоров еще в самом начале конфликта. И это лишь вопрос времени, когда данного мнения будут придерживаться и другие страны Евросоюза», — заявил он «Известиям».
По его словам, многие европейские и американские политики говорят сегодня о патовой ситуации на поле боя и необходимости перехода к переговорам с Россией.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Мариана Кэри «Известиям»:
«Мы не хотим сохранять военную поддержку Украины»