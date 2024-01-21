Минимум 89 человек стали жертвами суровой зимы в США

Минимум 89 человек за неделю стали жертвами суровой зимней погоды в США. Об этом 21 января сообщил телеканал CBS News.

Отмечается, что в штате Теннесси погибли 25 человек, в Орегоне — по меньшей мере 16, включая трех человек, найденных в машине, на которую упало дерево.

Погибшие также были в Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Вашингтоне, Кентукки, Висконсине, Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Некоторые штаты предупредили водителей о необходимости проявлять особую осторожность на дорогах во время сильных морозов. Власти Миссисипи призвали жителей выезжать только в случае необходимости.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Александр Якименко рассказал, что в нескольких штатах на севере США из-за тридцатиградусных морозов, не характерных для этой местности, на дорогах возник коллапс, общественный транспорт начал работать с перебоями.

Телеканал NBC 20 января сообщал о 61 погибшем в США из-за арктического циклона. Наибольшее число жертв зарегистрировано в Теннесси и Орегоне. Отмечалось, что в ряде американских штатов зафиксированы аномальные морозы до –35 градусов.