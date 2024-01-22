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Более 24 тыс. медработников повысили квалификацию в 2023 году

Собянин: более 24 тыс. медработников повысили квалификацию в кадровом центре депздрава
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В 2023 году больше 24 тыс. медицинских работников повысили квалификацию в кадровом центре депздрава. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 21 января.

Чиновник подчеркнул, что аналогов центра нет в России и странах Восточной Европы. Центр оснащен высокотехнологичным симуляционным и медицинским оборудованием. Также имеются больше 70 программ дополнительного профобразования и различные тренинги, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Собянин отметил, что в рамках отдельных образовательных программ учат взаимодействовать друг с другом врачей различных специальностей. Например, программа «Перинатология: практические аспекты мультидисциплинарного взаимодействия» предназначена для отработки совместных действий врачей-неонатологов, анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гинекологов.

В 2023 году медики прошли повышение квалификации по 27 программам, пишет РИАМО. Врачи общей практики завершили обучение по 13 направления, сообщает НСН.

Как отмечает «Москва 24», с 2021 по 2023 год Кадровый центр столичного депздрава организовал образовательный проект, в котором приняли участие около трех тысяч врачей общей практики. Комплексная программа обучения была разработана ведущими врачами городских больниц и поликлиник и включала 13 модулей по наиболее распространенным видам заболеваний.

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19 января правительство России приняло решение о продлении мер социальной поддержки для медработников, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции. Размер выплат зависит от занимаемой должности, а также от отработанного времени. Список медорганизаций, сотрудники которых будут получать выплаты, утверждают минздравы регионов, отмечает RT.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий врачам скорой оказывать помощь пациенту без его информированного добровольного согласия. Старший медработник выездной бригады сможет принять решение помочь пациенту, если тот неспособен выразить свою волю. Эти правила коснутся и оказания скорой помощи вне медицинской организации, сообщает телеканал «360».

22 декабря заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 2024 года все крупные многопрофильные больницы в Москве начнут работу по новому стандарту экстренной помощи. Новый стандарт позволяет провести весь комплекс лечебно-диагностических процедур в кратчайшие сроки, уточняет сайт kp.ru.

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