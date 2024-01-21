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Жога назвал главные качества офицера

Сопредседатель предвыборного штаба Путина назвал главные качества офицера
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Сопредседатель предвыборного штаба главы государства, кандидата в президенты России Владимира Путина, спикер Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога 21 января назвал главные качества офицера

«Главное качество офицера — это входить в понимание, находить общий язык с каждым из бойцов в своем подразделении», — сказал он в избирательном штабе Путина в Донецке.

Жога прихвал офицеров воспринимать солдат не как своих подчиненных, а как друзей и братьев по оружию. По его словам, нужно быть уверенным, что бойцы твоего подразделения прикроют спину.

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