Сопредседатель предвыборного штаба главы государства, кандидата в президенты России Владимира Путина, спикер Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога 21 января назвал главные качества офицера

«Главное качество офицера — это входить в понимание, находить общий язык с каждым из бойцов в своем подразделении», — сказал он в избирательном штабе Путина в Донецке.

Жога прихвал офицеров воспринимать солдат не как своих подчиненных, а как друзей и братьев по оружию. По его словам, нужно быть уверенным, что бойцы твоего подразделения прикроют спину.

Ранее, 8 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу выразил гордость за то, что в стране выросло мощное поколение защитников Отечества.