На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом 21 января сообщил глава города Роман Мрочко в своем Telegram-канале.
«В Херсоне раздаются взрывы! <...> Держитесь подальше от окон! Оставайтесь в безопасных местах!» — написал он.
В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.
Ранее в этот день украинские СМИ сообщали, что в городе Кропивницкий (ранее Кировоград) Кировоградской области Украины прогремели взрывы.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.