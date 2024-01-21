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На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

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Фото: Global Look Press/Mykola Miakshykov
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Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом 21 января сообщил глава города Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Херсоне раздаются взрывы! <...> Держитесь подальше от окон! Оставайтесь в безопасных местах!» — написал он.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

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Ранее в этот день украинские СМИ сообщали, что в городе Кропивницкий (ранее Кировоград) Кировоградской области Украины прогремели взрывы.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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