РФ может помочь Кубе преодолеть дефицит нефти

Россия поможет Кубе с поставками нефти и нефтепродуктов. Страны готовят соглашение об импорте 1,64 млн т продукции. Поставки могут помочь преодолеть топливный дефицит. Объективная проблема торговли с Кубой — ее неплатежеспособность, передает телеканал «Известия». В 2023 году дефицит бюджета на острове достиг 18,5% ВВП. С 1 февраля 2024-го на Кубе отменят субсидии на топливо, из-за чего цены на бензин уже выросли почти в пять раз.

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